Прем'єр-міністром Таїланду став «клон» лідера опозиції

Йїнглак ЧІНАВАТ, молодшу сестру лідера таїландської опозиції і колишнього прем'єра Таксина ЧІНАВАТА, більшістю голосів обрано у п'ятницю прем'єр-міністром країни на засіданні палати представників таїландського парламенту, повідомляє РІА «Новости».

Сорокачотирирічна Й.ЧІНАВАТ зайнялася політичною діяльністю близько півроку тому. До цього вона була одним з найуспішніших менеджерів сімейної бізнес-імперії ЧІНАВАТІВ, яку у 90-ті роки минулого сторіччя побудував її старший брат Таксин.

Ставлячи Й.ЧІНАВАТ на чолі виборчої кампанії створеної ним партії "Пхіа Тхаї" ("Для Таїланду"), яка була основною опозиційною силою в останні два роки, Т.ЧІНАВАТ, який з 2007 року перебуває в еміграції, назвав сестру своїм "клоном" і заявив, що вона зможе керувати країною не гірше за нього самого.

Т.ЧІНАВАТ, який прийшов у політику наприкінці 1990-х років, двічі поспіль, у 2001 і 2005 роках переконливо перемагав на виборах і обирався прем'єр-міністром Таїланду. У 2006 році його уряд повалив військовий переворот, а в 2007 році його було заочно засуджено до двох років тюремного ув’язнення за "інсайдерську" операцію з нерухомістю, яку його дружина провела в період його повноважень.

Екс-прем'єр проживає в ОАЕ і Чорногорії і звідти керує своїми прихильниками у Таїланді.

На парламентських виборах 3 липня цього року прихильники Т.ЧІНАВАТА на чолі з Йїнглак отримали повну перемогу, одержавши більше половини парламентських місць.