Шредер одержав від Путіна лише стакан горілки

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер спростував чутки про отримання грошових чеків від президента Росії Володимира Путіна.

Шредер вважає, що Володимира Путіна не можна назвати демократичним політиком. «Путін веде країну досить важким шляхом», - сказав він. При це екс-канцлер висловив сподівання, що після того, як президент РФ залишить свій пост на Заході говоритимуть, що період його правління був великим для Росії.

В інтерв`ю журналу Кореспондент Шредер розповів, що незважаючи на критику Путіна з боку США і ЄС, він залишається з російським президентом друзями.

Коментуючи заяви американських політиків про те, що він одержував гроші від президента РФ за будівництво газопроводу, Шредер сказав: «Все, що я одержав від Путіна, - це стакан горілки. Не пляшку – стакан».

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