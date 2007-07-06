Шредер одержав від Путіна лише стакан горілки
15:11, 06 липня 2007Світ
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Колишній канцлер Німеччини спростовує чутки
Шредер вважає, що Володимира Путіна не можна назвати демократичним політиком. «Путін веде країну досить важким шляхом», - сказав він. При це екс-канцлер висловив сподівання, що після того, як президент РФ залишить свій пост на Заході говоритимуть, що період його правління був великим для Росії.
В інтерв`ю журналу Кореспондент Шредер розповів, що незважаючи на критику Путіна з боку США і ЄС, він залишається з російським президентом друзями.
Коментуючи заяви американських політиків про те, що він одержував гроші від президента РФ за будівництво газопроводу, Шредер сказав: «Все, що я одержав від Путіна, - це стакан горілки. Не пляшку – стакан».
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