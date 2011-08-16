Агентство Moody’s знизило прогноз рейтингу США

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s, яке підтвердило минулого тижня свій рейтинг США на вищому рівні, проте знизило прогноз по ньому до “негативного”, повідомляє Радіо Свобода.

Агентство Fitch підтвердило раніше наданий Сполученим Штатам довгостроковий кредитний рейтинг на вищому, за своєю шкалою, рівні, зберігаючи поки і “стабільний” прогноз по ньому.

Третє з провідних світових рейтингових агентств - Standard&Poor’s - 5 серпня знизило на один ступінь сам довгостроковий рейтинг США, який країна тримала на вищому, за шкалою цього агентства, рівні протягом 70 років.