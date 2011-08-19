Ураган приніс смерть на музичний фестиваль

На півночі Бельгії сильний ураган зруйнував територію, де проходив музичний фестиваль - троє людей загинули і не менше сімох одержали серйозні поранення, повідомляє Радіо Свобода.

Пожежні і рятувальники розповіли, що в містечку Хаccельт, на схід від Брюсселя, впали дві концертні сцени. При цьому звалися і конструкції освітлювальних ферм. Пошкоджено великі телевізійні екрани, багато дерев повалені або вирвані з корінням.

На фестиваль приїхали більше 60 тисяч осіб. Організатори наразі відклали проведення заходів.