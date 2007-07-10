1 січня Польща увійде в Шенгенську зону

Закон про участь Республіки Польща в Інформаційній Системі Шенген та Системі Візової Інформації, розроблений польським урядом, завершує підготовку Республіки Польща до вступу до цієї зони.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Канцелярії голови Ради міністрів Польщі, «від 1 січня 2008 р. Польща входить і користується усіма привілеями системи».

Входження Польщі до системи Інформаційної Системи Шенген (SIS) відбуватиметь у два етапи – від 1 вересня цього року Польща буде брати участь у електронному обміні інформацією у Шенгенській зоні, зазначив міністр внутрішніх справ і адміністрації Януш КАЧМАРЕК. Другий етап, зазначається в повідомленні, охопить відміну внутрішніх кордонів: «контроль на польських внутрішніх кордонах буде відмінений 1 січня 2008 року, а контроль у авіасполученнях – з 1 березня 2008 року».

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – це міжнародний договір, який ліквідовує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування осіб стосується громадян країн-членів ЄС та усіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє даний договір. До складу країн-учасниць Шенгенського договору наразі входять 13 країн ЄС: Бельгія, Франція, Голландія, Німеччина, Люксембург, Іспанія, Португалія, Австрія, Греція, Данія, Фінляндія та Швеція. До Шенгенської зони також належать Ісландія та Норвегія.