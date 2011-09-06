ЗМІ: звичка дивиться на Україну через призму Росії повертається

Наступним послом Франції в Україні може бути призначений Ален РЕМІ, який раніше двічі працював у Росії, повідомляє журнал “Український тиждень”.

«Якщо МЗС зупиниться саме на Алені РЕМІ, можна припустити з великою часткою вірогідності, що звичка дивитися на Київ крізь призму Москви повертається, – вважає один з адміністраторів французького дипломатичного відомства, який не побажав бути названим. – Пан РЕМІ двічі працював у Росії. Першого разу – ще за СРСР, вдруге – вже за ПУТІНА. Це зовсім не означає, ніби сам дипломат перебуває під російським шармом. Може бути й навпаки. Та правомірно було б зауважити: нинішні очільники французької дипломатії вважають, що для того, аби зрозуміти Київ, досить добре знати політичну практику Москви».

Непрямим аргументом на користь такого припущення, пише видання, може служити очевидне посилення російського вектора у зарубіжній політиці Франції. чи, точніше, у зовнішньоекономічному напрямі.

«САРКОЗІ не бачить у росіянах перспективного політичного партнера, – пояснює економічний журналіст Рено РЕБАРДІ. – У політичній площині вони цікаві лише відносним впливом на Іран та повітряним коридором до Афганістану. Інша справа – економіка. Тут великі французькі підприємства прагнуть будь-що обіграти німців у боротьбі за російські ринки».

Renault та EDF, Gaz de France та Vinci, Alstom та EADS активно добиваються співпраці з росіянами. «Не шукай у цьому глибокої політичної стратегії, – радить французький банкір, який майже 10 років відпрацював у Москві. – Її нема. Є бажання в умовах світової кризи за рахунок платоспроможної держави створити робочі місця для французьких фахівців. Ми воліємо, аби російські нафтодолари вкладали у вигідні для нас проекти».

Навесні, нагадує УТ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, який обіцяв під час своєї президентської кампанії «вимогливо ставитися до Росії», призначив до Москви свого спеціального представника Жан-П’єра ТОМА. Цими днями він заявив у одному з інтерв’ю російській пресі, що «Росія може найближчим часом не лише пристати до спільного економічного простору з Євросоюзом, а й вступити в ЄС, і зробити це раніше за Україну і Туреччину». Спеціальний представник французького Президента закликав росіян «об’єднатися в економічному й геополітичному протистоянні США, Китаю та Індії».

Саме формат майбутніх відносин України з ЄС, пише “Український тиждень”, стане першим великим головним болем нового посла, незалежно від того, буде це А.РЕМІ чи хтось інший. Не лише Париж, а й Брюссель, Лондон, Берлін, інші європейські столиці нині вагаються стосовно тактики переговорів із Києвом у перспективі грудневого саміту Україна-ЄС.

Частина політиків схиляються до того, щоб підписати угоду про асоціацію, і вже потім, у межах нового договору, вимагати дотримання демократичних стандартів. Інша позиція полягає в тому, щоб відтермінувати підписання документа, доки Юлію ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА буде випущено на волю. «Якою є реальна пропорція прибічників радикального та поміркованого підходу, вказати важко, – пояснює чиновник МЗС. – Одне є певним: рішення ще не узгоджене, тривають дискусії».

“Якщо Франція підшуковує на посаду посла в Україні людину, яка добре знає насамперед Росію, а не Польщу або Угорщину, це означає одне: Київ нікого не надурив своїми заявами про «європейські пріоритети». Західні політики-прагматики роблять висновки з того, що бачать на власні очі”, – констатує видання.