Росія не повернеться в Договір про ЗЗСЄ, поки НАТО не почне поводитися добре

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про припинення Росією чинності Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) і пов`язаних з ним міжнародних договорів, повідомила прес-служба Кремля.

Як пояснюється в указі, це рішення пов`язане "з винятковими обставинами, що стосуються змісту Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року, зачіпають безпеку Російської Федерації і потребують вжиття невідкладних заходів".

Крім ДЗЗСЄ, в указі йдеться про пов`язані з договором Угоди про максимальні рівні для наявності звичайних озброєнь і техніки Народної Республіки Болгарії, Угорської Республіки, Республіки Польща, Румунії, Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Чеської та Словацької Федеративної Республіки, підписані в Будапешті 3 листопада 1990 року, та Документ, узгоджений державами-учасниками ДЗЗСЄ, які є додатком до Підсумкового документа першої конференції з розгляду чинності ДЗЗСЄ та Підсумкового акту переговорів про чисельність особового складу, які пройшли у Відні 15-31 травня 1996 року.

Президент доручив міністерству закордонних справ Росії надіслати депозитаріям міжнародних договорів про припинення чинності цих договорів.

Чинність ДОЗЗСЄ і цих угод припиняється через 150 днів з дати отримання повідомлень.

Указ набуає чинності з дня його підписання.

Відповідно до закону голова держави після ухвалення рішення про припинення ДЗЗСЄ "негайно інформує палати Федеральних Зборів і вносить до Держдуми проект відповідного федерального закону", йдеться в довідці до указу.

У документі пояснюється, що Росія припинила чинність ДЗЗСЄ "доки країни НАТО не ратифікують Угоду про адаптацію і не почнуть сумлінно виконувати цей документ".

Документі до виняткових обставин відносить те, що країни, які приєдналися до НАТО недавнім часом, ухиляються від оформлення змін у складі груп держав-учасників ДЗЗСЄ. В результаті розширення альянсу перевищені "групові обмеження ДЗЗСЄ".

Крім цього, плановане розміщення на території Болгарії і Румунії звичайних озброєнь США "негативно впливає" на дотримання групових обмежень ДЗСЄ.

У документі наголошується невиконання кількома країнами-учасницями Договору політичних зобов`язань про прискорену ратифікацію адаптованого ДЗЗСЄ.

"Підсумки надзвичайної конференції і консультацій по лінії Ради Росія-НАТО свідчать, що країни альянсу продовжують пов`язувати почало ратифікації адаптованого ДЗЗСЄ з виконанням Росією "стамбульських домовленостей. Вони також ігнорують ... конкретні російські пропозиції щодо виведення ДЗЗСЄ з кризи, обмежуючись обіцянками обговорити їх пізніше... Ситуація, що склалася, робить необхідним вживання заходів з припинення чинності Договору", - зазначено в документі.

РІА "Новости"