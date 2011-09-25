У центрі Москви вимагають відставки Путіна і Медведєва

15:05, 25 вересня 2011
Світ
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А натомість - чесних виборів до Держдуми

У центрі Москви проходить узгоджена акція опозиції з вимогою відставки уряду РФ.

У мітингу беруть участь кількасот людей, передає радіо «Свобода».

Серед гасел - відставка Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єра Володимира ПУТІНА, проведення чесних виборів до Держдуми РФ.

Організатори мітингу - представники "Комітету п`яти вимог", рухів "Солідарність" і "Лівий фронт", а також ошукані пайовики.

 

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