У центрі Москви вимагають відставки Путіна і Медведєва
15:05, 25 вересня 2011Світ
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А натомість - чесних виборів до Держдуми
У центрі Москви проходить узгоджена акція опозиції з вимогою відставки уряду РФ.
У мітингу беруть участь кількасот людей, передає радіо «Свобода».
Серед гасел - відставка Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єра Володимира ПУТІНА, проведення чесних виборів до Держдуми РФ.
Організатори мітингу - представники "Комітету п`яти вимог", рухів "Солідарність" і "Лівий фронт", а також ошукані пайовики.
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