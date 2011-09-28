Медведєв назвав військові витрати вищим пріоритетом держави

Витрати на оборону і безпеку в Росії завжди будуть високими, а незгодні з цим чиновники повинні змінити роботу, заявив президент Дмитро Медведєв на зустрічі з командирами військових частин під час навчань на полігоні в Челябінській області, повідомляє Радіо Свобода.

За словами російського президента, "витрати на оборону, на нове озброєння, на грошове забезпечення для військовослужбовців, на їх нормальний побут, на їх квартири будуть вищим пріоритетом діяльності держави ... Іншого бути не може. А хто з цим не згоден, нехай працює в іншому місці. Це імператив".

"Ми не можемо обійтися без витрат на оборону. Причому витрат, гідних Російської Федерації. Не якоїсь там "бананової республіки", а саме Російської Федерації - дуже великої країни, постійного члена Ради Безпеки ООН, яка має ядерну зброю", - пояснив глава держави.

Про розбіжності з президентом щодо військових видатків заявляв колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін. За його даними, вже прийняті рішення з оборонного замовлення, грошового забезпечення, пенсій військовослужбовцям та нових технологій для оборонного комплексу збільшують видатки бюджету до 2014 року більш ніж на два трильйони рублів, що дорівнює фінансуванню всієї системи освітив, ключаючи вузи, школи, спеціальні навчальні заклади..