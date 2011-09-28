Америку попросили не пхати носа у справи Європи

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле закликав американське керівництво не втручатися в економічну політику Євросоюзу, а замість цього зосередиться на вирішенні власних економічних проблем.

Таку заяву німецький політик зробив у вівторок, 27 вересня, виступаючи в Європейській школі менеджменту і технологій у Берліні.

Шойбле заявив, що давати поради іншим набагато легше, ніж приймати власні рішення, і що особисто він без проблем міг би проконсультувати американський уряд.

"Навіть якщо Барак Обама вважає інакше, я не думаю, що проблеми Європи стали причиною проблем США", - підкреслив міністр.

Західні ЗМІ відзначають, що таким чином Шойбле, ймовірніше, відреагував на слова Барака Обами, який раніше заявив, що нездатність ЄС впоратися з проблемою зовнішнього боргу Греції "лякає світ".

До урядів європейських країн також звернулася держсекретар США Гілларі Клінтон, яка закликала провести реформи для виходу з боргової кризи.

Як відомо, Греція з 2009 року перебуває на грані дефолту через свій величезний зовнішний борг. ЄС і МВФ виділили на порятунок грецької економіки кредит в 110 мільярдів євро, а уряд Греції робить різні кроки для скорочення державних витрат.

ТСН