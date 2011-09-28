Франція попередила Іран про можливе бомбардування

Посол Франції в ООН Жерар АРО (Gerard Araud) увечері 27 вересня заявив, що Іран може стати об`єктом для військової операції, якщо Тегеран не припинить розвиток своєї ядерної програми. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на Agence France-Presse.

"Якщо ми сьогодні не досягнемо угоди з іранцями, з`явиться серйозний ризик початку військової операції", - сказав Ж.АРО. При цьому він додав, що завдання ударів по Ірану буде "неймовірно важким" завданням, яке обернеться "катастрофічними наслідками" для всього регіону.

За словами дипломата, такий перебіг подій вельми ймовірний, оскільки "деякі країни просто не можуть дозволити собі існування Ірану, озброєного атомною бомбою".

Ця заява посла Франції в ООН перекликається з тим, що дещо раніше говорив президент цієї країни Ніколя САРКОЗІ, який допустив "нанесення превентивних ударів по Ірану" за певних обставин.

Іран офіційно засудив ці заяви французького лідера, додавши, що у разі нападу на свою країну обов`язково відповість агресорам.

Тегеран наполягає на виключно мирному характері своєї ядерної програми, проте на Заході в ці слова мало хто вірить. Раніше Іран обіцяв збагачувати уран лише до семипроцентного рівня, необхідного для виготовлення ядерного палива. Але, за останньою інформацією, уран збагачуватиметься до рівня 20 відсотків - "для використання в медичних цілях". Тим часом, уран, збагачений до рівня понад 20 відсотків, за класифікацією МАГАТЕ вважається "збройним", оскільки вже може використовуватися як сировина для виготовлення атомної зброї.

При цьому іранський президент Махмуд АХМАДІНЕДЖАД у лютому 2010 року оголосив, що його країна здатна виробляти уран, збагачений до рівня 80 відсотків, але поки що не робитиме цього.

Раніше ізраїльські та американські політики і військові не раз заявляли, що існування озброєного атомною зброєю Ірану вони не допустять. Для усунення загрози вони обіцяли використовувати "всі засоби", не уточнюючи, чи відносяться до них авіанальоти. Відкрита і пряма заява французького дипломата про можливість завдання удару по ядерних об`єктах Тегерана стала першою.