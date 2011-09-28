Митний союз - не конкурент для СНД

Прем`єр-міністра Білорусі Михайло МЯСНИКОВИЧ вважає, що Митний союз не є конкурентом для Співдружності Незалежних Держав.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це прем`єр-міністр Білорусі сказав на Міжнародній науково-практичній конференції "20 років СНД".

Прем`єр-міністр Білорусі переконаний, що саме СНД дало стимул для розвитку Митного союзу та ЄЕП.

«При цьому, ні Митний союз, ні Єдиний економічний простір і Союзна держава не є конкурентами для Співдружності Незалежних Держав», - наголосив М. МЯСНИКОВИЧ.

Він також зазначив, що Білорусь була і буде активною прихильницею інтеграції країн СНД.

"Білорусь завжди була і буде активною прихильницею інтеграції країн Співдружності. На сьогодні потенціал співпраці далеко не вичерпаний від розширення взаємної кооперації, торгівлі та інвестицій між нашими країнами", - наголосив М. МЯСНИКОВИЧ.

Він також нагадав, що актуальні питання взаємодії країн СНД будуть обговорені на неформальному саміті глав держав - учасниць Співдружності в грудні в Москві.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ході спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook, відповідаючи на запитання про своє бачення перспективи розвитку СНД, в контексті планів Росії розвивати і розширювати Митний союз, сказав: "На мій погляд, це дуже важливе утворення… В цілому необхідно відзначити позитив, який дає змогу вирішувати багато спірних питань між країнами в рамках вироблення спільної позиції».