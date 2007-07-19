Росія вислала чотирьох британських дипломатів

О 16-й годин 19 травня МЗС Росії оголосив про висилку в десятиденний термін чотирьох британських дипломатів, про запровадження візових обмежень для британських чиновників і неможливість продовження співпраці з Лондоном у справі боротьби з тероризмом.

Натомість у Лондоні вважають "абсолютно невиправданим" рішення Росії вислати чотирьох британських дипломатів у відповідь на висилку чотирьох російських дипломатів з Великобританії. Як повідомляє агентство Bloomberg, про це заявив глава МЗС Великобританії Девід Мілібенд.

За його словами, британська влада розчарована тим, що Росія відмовилася співробітничати в розслідуванні вбивства Олександра Литвиненка і екстрадіювати Андрія Лугового, якого у Великобританії вважають головними підозрюваними.

Мілібенд зазначив, що в Лондоні наразі уважно вивчають зроблені Москвою кроки. Він також наголосив, що Євросоюз і США повністю підтримують британську позицію в цій справі, передає британське інтернет-видання 24dash.com.