Семеро громадян України очікують депортації з Ізраїлю

Семеро громадян України перебувають в ізраїльському слідчому ізоляторі тимчасового утримання в очікуванні депортації.

Як повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на імміграційну поліцію Ізраїлю, із семи українських громадян, що перебувають у спеціальному СІЗО у місті Хадера - п’ятеро жінок і двоє чоловіків. Більшість із них було затримано за порушення візових правил та трудового законодавства. Шестеро затриманих вже найближчим часом буде відправлено до Києва, стосовно однієї громадянки України досі ведуться слідчі дії та триває оформлення "laissez-passer" - спеціального дозволу на перетин міжнародних кордонів. Як зазначив старший офіцер імміграційної поліції Ізраїлю Цві БАРБІ, в останні два роки спостерігається помітна тенденція до зменшення кількості українських громадян, у яких виникають проблеми з ізраїльською Фемідою. Ц.БАРБІ схильний пов’язувати позитивну тенденцію із тим, що завдяки масовості явища трудової міграції, українці стали краще орієнтуватися в аспектах міжнародного законодавства, краще знають й відстоюють свої права та намагаються убезпечити себе від потрапляння до скрутних ситуацій, перебуваючи на заробітках за кордоном. Не в останню чергу, вважає Ц.БАРБІ, підвищенню загальної інформованості сприяють роз’яснювальні консультації, які проводять в Україні регіональні Центри зайнятості.