Помірковані ісламісти перемогли на парламентських виборах в Туреччині, але...

Правляча в Туреччині Партія справедливості та розвитку (ПСР) глави уряду Тайіпа Ердогана отримала переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах, що відбулися у неділю.

Після підрахунку 90% голосів виборців проісламська ПСР має 47,3%, що дозволяє їй сформувати однопартійний уряд, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телекомпанію NTV.

До нового парламенту Туреччини також увійдуть лівоцентристська народно-республіканська партія (НРП), яка має 20,5%, і ультраправа Партія націоналістичного руху (ПНР) з 14,5%.

У 550-місному парламенті Туреччини ПСР, за прогнозами NTV, матиме 343 мандати, НРП - 110, ПНД - 71.

26 місць у меджлісі одержать незалежні депутати, які, переважно, представляють прокурдську Партію демократичного суспільства (ПДС).

Місць, які ПСР одержить у турецькому парламенті, достатньо для отримання вотуму довіри новому урядові (276 голосів), проте замало для кворуму при голосуванні щодо конституційних поправок і виборів нового президента.

Кворум за нині чинним законодавством становить 367 голосів. Саме через його відсутність Конституційний суд Туреччини визнав недійсним перший тур президентських виборів, який відбувся 27 квітня. Згодом це призвело до політичної кризи і стало причиною для проведення дострокових виборів до парламенту.

Спостерігачі не виключають, що аналогічна ситуація може скластися і в новому парламенті.

Відразу після формування меджліс протягом 40 днів має обрати нового президента країни замість діючого глави держави Ахмета Недждета Сезера, термін семирічних повноважень якого закінчився в травні. Інакше парламент, за Конституцією, буде розпущений, і в країні оголошені нові дострокові вибори.

Партія 53-річного Ердогана перебуває при владі з листопада 2002 року, коли перемогла на парламентських виборах. Тоді вона набрала 34,3% голосів.

У виборах, що відбулися в Туреччині, брали участь 14 політичних партій, які представляли 7395 кандидатів, а також 699 незалежних претендентів.

У списки для голосування були внесені 42,5 мільйона громадян 75-мільйонної Туреччини, для яких було відкрито 158,7 тисяч виборчих ділянок в 85 виборчих округах.

Для входження до парламенту партіям необхідно було подолати в масштабах країни 10-відсотковий поріг.