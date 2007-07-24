Парламент Іраку дозволив іноземцям займатися нафтопереробкою
22:31, 24 липня 2007Світ
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...а з видобутком - питання залишилося відкритим
Парламент Іраку схвалив сьогодні закон, який дозволяє іноземним компаніям будувати в країні нафтопереробні заводи і керувати їх роботою. Водночас закон про інвестиції та переробку сирої нафти не входить до ключового закону про вуглеводневу галузь, який нині готується для розгляду і визначатиме умови розвідки і розробки нафтових родовищ в Іраку.
Проект закону про вуглеводневу галузь був переданий до парламенту, але в цілому ще не обговорювався, передає Reuters.
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