Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає необхідними термінових заходів з виведення Греції з боргової кризи і стабілізації зони євро. За словами Меркель, «крах євро означав би крах Європи».

Про це Меркель заявила, виступаючи в німецькому парламенті.

Сьогодні в Брюсселі відбувся саміт ЄС, присвячений європейським економічним проблемам.

Серед основних тем обговорення - умови надання фінансової допомоги Греції, рекапіталізація європейських банків і подальша економічна інтеграція країн єврозони.

Між країнами ЄС зберігаються розбіжності з питання про списання частини грецького боргу і про обсяг Європейського фонду фінансової стабільності, повідомляє Радіо Свобода.