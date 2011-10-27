Меркель: крах євро означав би крах Європи
00:23, 27 жовтня 2011Світ
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У Брюсселі відбувся самміт ЄС
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає необхідними термінових заходів з виведення Греції з боргової кризи і стабілізації зони євро. За словами Меркель, «крах євро означав би крах Європи».
Про це Меркель заявила, виступаючи в німецькому парламенті.
Сьогодні в Брюсселі відбувся саміт ЄС, присвячений європейським економічним проблемам.
Серед основних тем обговорення - умови надання фінансової допомоги Греції, рекапіталізація європейських банків і подальша економічна інтеграція країн єврозони.
Між країнами ЄС зберігаються розбіжності з питання про списання частини грецького боргу і про обсяг Європейського фонду фінансової стабільності, повідомляє Радіо Свобода.
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