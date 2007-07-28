У Мінську, крім двох, звільнені лідери опозиції

Майже всі активісти білоруської опозиції, затримані вчора за участь в акціях з нагоди неофіційного Дня незалежності Белоруси, вже звільнені, повідомляють "Білоруські новини". За даними видання, міліція відпустила більшість затриманих, не висунувши їм звинувачень.

Серед тих, хто вийшов на волю, лідер Об`єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько і заступник голови Білоруського народного фронту (БНФ) Віктор Івашкевич. У міліції залишаються активісти молодіжних рухів Ярослав Грищеня і Франак Вечорка (син лідера БНФ). Про те, які саме звинувачення їм висунуті, "БН" не повідомляє.

27 липня представники білоруської опозиції намагалися провести в Мінську ряд акцій до річниці ухвалення Декларації про суверенітет країни.