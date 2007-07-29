Дві авіакатастрофи в Росії: вижити не вдалося нікому

Вантажний літак Ан-12 після зльоту з московського аеропорту "Домодєдово" впав на землю і згорів.

На борту знаходився екіпаж з семи чоловік. На думку представників правоохоронних органів, вижити не вдалося нікому, передає Бі-Бі-Сі.

Раніше інформагентства повідомляли про вісьмох загиблих.

Катастрофа сталася о 04:16 за московським часом у неділю. Причину її належить з`ясувати.

Літак впав за чотири кілометри від злітної смуги між селищем Семівраги і Домодєдовським кладовищем. Жертв і руйнувань на землі немає.

Ан-12 повинен був доставити до Братська 10 тонн устаткування для авіаційного підприємства.

Тим часом водолази підняли з води тіла пілота і чотирьох пасажирів приватного вертольота, який затонув на глибині 50 метрів у Воткінському водосховищі, Удмуртія, у суботу.

Легка американська машина типу "Робертсон-44" впала, зачепившись гвинтом за лінію електропередачі, що проходила вздовж берега.

Серед загиблих – двоє дітей.