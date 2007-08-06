Іран показав винищувач власної розробки (фото)

Іран провів першу публічну демонстрацію винищувача власної розробки Azarakhsh ("Блискавка"). Він збудований за зразком американського F-5, але із застосуванням іранських технологій. За польотом Azarakhsh спостерігав міністр оборони Ірану Мустафа Мохаммад Наджар (Mostafa Mohammad Najjar), передає AFP.

Губернатор провінції Ісфахан, де продемонстрували винищувач, заявив, що створення літака стало "ще одним прикладом технологічних досягнень" Ірану. "Тоді як США продають зброю своїм союзникам в регіоні, фахівці нашої країни щодня добиваються великих успіхів на шляху до самодостатності в забезпеченні оборони", - заявив губернатор.

У вересні минулого року іранське телебачення показало інший винищувач іранської розробки Saegheh ("Грім"). Іранці оголосили, що за своїми характеристиками він перевершує американський винищувач F/A-18.

Основу іранських ВВС складають американські літаки, придбані до ісламської революції 1979 року. Після революції і захоплення посольства США в Тегерані американці заборонили постачання військової техніки іранської армії. Через ембарго Іран позбувся не тільки нових бойових літаків, а й запчастин до вже наявних на озброєнні машин.

Лента.ру