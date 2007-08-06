Іран показав винищувач власної розробки (фото)

00:23, 06 серпня 2007
Світ
2397

Azarakhsh означає "Блискавка"

Іран провів першу публічну демонстрацію винищувача власної розробки Azarakhsh ("Блискавка"). Він збудований за зразком американського F-5, але із застосуванням іранських технологій. За польотом Azarakhsh спостерігав міністр оборони Ірану Мустафа Мохаммад Наджар (Mostafa Mohammad Najjar), передає AFP.

Іранські винищувачі Azarakhsh и Saegheh
Губернатор провінції Ісфахан, де продемонстрували винищувач, заявив, що створення літака стало "ще одним прикладом технологічних досягнень" Ірану. "Тоді як США продають зброю своїм союзникам в регіоні, фахівці нашої країни щодня добиваються великих успіхів на шляху до самодостатності в забезпеченні оборони", - заявив губернатор.

У вересні минулого року іранське телебачення показало інший винищувач іранської розробки Saegheh ("Грім"). Іранці оголосили, що за своїми характеристиками він перевершує американський винищувач F/A-18.

Основу іранських ВВС складають американські літаки, придбані до ісламської революції 1979 року. Після революції і захоплення посольства США в Тегерані американці заборонили постачання військової техніки іранської армії. Через ембарго Іран позбувся не тільки нових бойових літаків, а й запчастин до вже наявних на озброєнні машин.

Лента.ру

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter