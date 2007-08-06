Іран показав винищувач власної розробки (фото)
Azarakhsh означає "Блискавка"
Іран провів першу публічну демонстрацію винищувача власної розробки Azarakhsh ("Блискавка"). Він збудований за зразком американського F-5, але із застосуванням іранських технологій. За польотом Azarakhsh спостерігав міністр оборони Ірану Мустафа Мохаммад Наджар (Mostafa Mohammad Najjar), передає AFP.
|Іранські винищувачі Azarakhsh и Saegheh
У вересні минулого року іранське телебачення показало інший винищувач іранської розробки Saegheh ("Грім"). Іранці оголосили, що за своїми характеристиками він перевершує американський винищувач F/A-18.
Основу іранських ВВС складають американські літаки, придбані до ісламської революції 1979 року. Після революції і захоплення посольства США в Тегерані американці заборонили постачання військової техніки іранської армії. Через ембарго Іран позбувся не тільки нових бойових літаків, а й запчастин до вже наявних на озброєнні машин.