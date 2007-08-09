Джордж Буш пройшов медогляд

Президент США Джордж Буш здоровий, займається шість разів на тиждень фізичними вправами на снарядах і їздить на велосипеді, взагалі не вживає спиртного, викурює іноді одну сигару і щодня приймає мультивітаміни, повідомила в середу прес-служба Білого дому.

У поширеному прес-службою офіційному висновку за підсумками щорічного медогляду вказується також, що Буш не приймає ніяких рецептурних ліків і віддає перевагу низькокалорійним "дієтичним" прохолодним напоям.

Медогляд показав також, що за минулий рік Буш скинув два кілограми і зараз його вага складає 192 фунти (87 кілограмів).

Тиск крові у президента 117 на 71.

"Стан здоров`я президента залишається "відмінним" і він може виконувати свої обов`язки. Всі дані вказують на те, що таким його здоров`я залишиться на час його президентства", - йдеться в медичному висновку.

РІА Новости