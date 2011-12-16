Путін: Горбачов мав боротися за збереження СРСР

Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що керівництво СРСР у 1991 році повинне було боротися за територіальну цілісність країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр Росії сказав під час спілкування з росіянами у прямому ефірі, відповідаючи на запитання, що він би він робив на місці Михайла ГОРБАЧОВА у грудні 1991 року?

«Щоб я робив? У Радянському Союзі потрібно було своєчасно починати економічні перетворення і реформи і закріпити їх демократичними перетвореннями в країні. Потрібно було послідовно і безстрашно, не ховаючи голову у пісок і не залишаючи дупу назовні, боротися за територіальну цілісність нашої держави», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він відзначив, що у політиці не буває "якби".

Також В.ПУТІН пригадав слова колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, який про події у Москві сказав: «Що вони роблять, навіщо руйнують країну».

Прем'єр РФ висловив думку, що наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років ситуація в Росії була більш драматична, ніж перед розвалом Радянського Союзу. За його словами, в результаті кризи 1998 року розвалилася економіка, соціальна сфера була на «нулі», а армія перестала існувати, країна зіткнулася з агресією міжнародного сепаратизму і тероризму.

В.ПУТІН відзначив, що тоді розпочалася громадянська війна, а країна була поставлена на межу розвалу. «Ви знаєте, що я почав робити, щоб зберегти цілісність РФ», - сказав він.