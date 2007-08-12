У центрі Парижа грабіжники влаштували перестрілку з поліцейськими

Запекла перестрілка між грабіжниками і поліцейськими відбулася в неділю вдосвіта біля нічного клубу в центрі Парижа, повідомила радіостанція "Франс-Інфо" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, близько 05.00 ранку троє чи четверо грабіжників у масках, озброєні автоматами Калашникова, увійшли до приміщення нічного клубу. Погрожуючи зброєю, вони змусили гардеробника видати виручку в розмірі близько тисячі євро, після чого попрямували до виходу, але на вулиці зіткнулися з поліцейським патрулем.

Грабіжники без роздумів пустили в хід зброю, зробивши декілька десятків пострілів, поліцейські відкрили вогонь у відповідь. Проте грабіжникам усе ж вдалося втекти на автомобілі, який чекав на них.

У результаті перестрілки постраждала випадкова перехожа, яка опинилася поряд з місцем події. Молода жінка дістала поранення в спину і її було доставлено до однієї з паризьких клінік, де була прооперована. За словами медиків, її життя поза небезпекою.