Німеччина пообіцяла пом'якшити візовий режим

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МЗС Німеччинипообіцявпом'якшитивізовийрежимз 2012року."Явиступаюзаліберальнувізовуполітику,якавідображаєроль Німеччинивглобалізованомусвіті", -заявивміністр закордоннихсправ НімеччиниГвідоВестервеллевінтерв'юReuters.



Більш ніжв 60представництвахНімеччинизакордономпочнутьтестуватисистемубезготівковоїоплативізовогозбору.Такожприскоритьсяобробкапакетудокументів- в томучислівтихвипадках,колибуде необхіднаперевіркаслужбамибезпеки.



Всі документидлявізивмайбутньому можнабуде знайтивінтернеті.Крімтого, німецькіторговіпалатизакордоном зможутьприйматизаявкинавізу відсвоїхчленів.Також у країнах, де потікбажаючихпоїхатидо Німеччинидоситьвеликий,з 2012року частиназаявокбудутьоброблятикомерційніслужби.



На думкуМЗС,це будевигідно іприватнимособам, іфірмам.Вестервеллевважає, що послабленняу видачівіз непоставлятьпідзагрозу безпекуНімеччини.Прицьому повністюскасовувативізидляросіяні китайців,якітакпрагнутьдо цього,вурядіФРН покине збираються,зауважуєЛента.ру.

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