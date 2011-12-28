Парламент Грузії затвердив новий Виборчий кодекс

Парламент Грузії затвердив у третьому, останньому читанні новий Виборчий кодекс країни. Кодекс набуде чинності з 1 січня. У 2012 році в країні відбудуться парламентські, а в 2013-му - президентські вибори.



Зокрема - змінилися терміни виборчих оскаржень; відновлено право незалежних кандидатів на участь у виборах; у голосуванні зможуть брати участь ув'язнені засуджені за менш тяжкі злочини; партії, які внесуть до свого виборчого списку жінок, отримають додаткові фінанси. Крім того, в передвиборчий період приватні телекомпанії зобов'язуються надавати кваліфікованим суб'єктам безкоштовний час на рекламу, повідомляє Грузія-онлайн.



Згідно з новим виборчим кодексом, на дільницях вже не буде камер відеоспостереження. Припиняється маркування виборців спеціальною невидимою рідиною.



Змінюються і правила фінансування. Якщо суб'єкт, який балотувався до парламенту, подолає 5-відсотковий бар'єр, він одноразово отримає з бюджету 1 млн ларі (близько 613 тис. дол) на покриття витрат, з яких 300 тис. ларі (184 тис. дол) призначені на рекламні витрати. Крім того, удвічі збільшується сума пожертв на виборчу кампанію від фізичних осіб - до 60 тис. ларі (близько 37 тис. дол.)



Збільшуються терміни підбиття підсумків президентських виборів - до 20 днів з нинішніх 8. Разом з тим, скорочується ценз осілості кандидатів - до 5 років з нинішніх 10.



Ще одне нововведення - право спостерігачів на фото- та відеозйомку на виборчих дільницях.