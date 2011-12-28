У Каїрі поновлять суд над екс-президентом Єгипту

Сьогодні у Каїрі поновляться слухання у справі екс-президента Єгипту Хосні Мубарака.

Напередодні судового слухання буде істотно посилено заходи безпеки, повідомляє ZN.ua з по силанням на місцеві ЗМІ.

До будівлі суду буде стягнуто близько 5 тис. співробітників силових структур.

Не менше 20 бронемашин і 30 одиниць іншої військової техніки буде використано, щоб забезпечити безпечне транспортування Х.Мубарака до будівлі суду.

Слухання у справі колишнього президента Єгипту було призупинено два місяці тому, коли адвокати підсудного подали прохання про заміну судді, якому було доручено розгляд справи.

У суді прийшли до висновку, що в адвокатів Х.Мубарака не було підстав для того, щоб домагатися зміни судді Ахмеда Рефата.

Стосовно 83-річного Х.Мубарака, який важко хворий, висуваються звинувачення у придушенні опозиції на початку цього року, внаслідок чого загинули люди, а також у корупції. У разі визнання винним йому загрожує смертна кара.