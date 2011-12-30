Ділки кажуть, що 137 кілограмів ікри з моргу - то для бенкету у лікарні

Поліцією Санкт-Петербурга (Росія) припинено діяльність групи осіб, які використовували приміщення моргу однієї з лікарень міста для зберігання і розфасовки ікри, де виявлено п`ять місткостей з червоною ікрою вагою 137 кг. Про це повідомляється на сайті ГУ МВС Росії у Санкт-Петербурзі і Ленінградській області

У повідомленні сказано, що частина приміщень здається одному із затриманих, де він організував приватну фірму з надання похоронних послуг і продажу ритуальної атрибутики.

Співробітниками Управління економічної безпеки і протидії корупції ГУ МВС Росії у Санкт-Петербурзі і Ленінградській області виявлено незаконний канал збуту ікри рідкісних видів риб, занесених у Червону книгу Росії, і затримано 64-річного індивідуального підприємця і 42-річного санітара патологоанатомічного відділення міської лікарні №20, які зберігали і розфасовували червону і чорну ікру в безпосередній близькості від тіл померлих, у приміщеннях моргу патологоанатомічного відділення. У холодильній камері, яка розміщується в залі прощання близьких з покійними, виявлено п`ять місткостей з червоною ікрою вагою 137 кг. Баки з ікрою, опечатані бирками «Авіаційна безпека. Оглянуто», стояли поряд з тілами, вже поміщеними в домовини, до яких наступного дня повинні прийти їхні рідні і близькі. Пізніше в спеціальній охолоджуваній кімнаті, куди також були поміщені тіла, оперативники виявили ідентичні місткості, в яких, зі слів санітара, зберігалися біологічні відходи.

Затримані дали показання, що ікра призначалася нібито для їх особистого споживання на святкування прийдешнього Нового року і банкету для працівників лікарні.