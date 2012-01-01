Страховики в 2011 році зазнали рекордних втрат

Цей рік став для страхових компаній, за оцінками європейських галузевих експертів, «руйнівним». Базуючись на підрахунках страхових виплат за підсумками року, можна говорити про те, що 2011 р. став для страхових компаній другим за обсягом виплат за всю історію існування галузі, відзначає німецьке ділове видання Handelsblatt.

Багато в чому цьому сприяли природні катастрофи в Японії, Нової Зеландії та Таїланді, які, за оцінками швейцарської перестрахувальної компанії Swiss Re, коштували галузі 108 млрд євро. «Дорожче» європейським страховикам обійшовся тільки 2005 р. з руйнівним ураганом «Катріна», який пронісся над американським штатом Луїзіана і практично зрівняв з землею його найбільший місто — Новий Орлеан. Збитки європейської страхової галузі за 2005 р. були оцінені експертами в 123 млрд дол.

Економічний збиток від природних і антропогенних катастроф в 2011 р., в результаті яких загинуло понад 30 тис. осіб, оцінюється німецьким страховиком Munchener Re приблизно в 350 млрд дол. При цьому пальму першості за страховими виплатами і наслідками для економіки міцно утримує катастрофа в Японії, де 11 березня 2011 р. стався сильний землетрус магнітудою 9, після чого цунамі паралізувало роботу АЕС «Фукусіма» і спричинило аварію на станції.

За оцінками Swiss Re, землетрус, цунамі і аварія на АЕС «Фукусіма» в Японії коштували галузі 35 млрд дол. Землетрус у Новій Зеландії в лютому 2011 р. обійшовся ще в 12 млрд дол., а повінь в Таїланді в жовтні 2011 р. - майже в 11 млрд дол.

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