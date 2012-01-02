У полоні у піратів перебувають 6 громадян України

У полоні перебуває 7 торгових судів, на борту яких 145 моряків.

Про це повідомляє «Морской бюллетень» в матеріалі «Сомалійське піратство 2011: підсумки і аналіз».

Крім того, за даними бюлетеня, пірати утримують в полоні двох яхтсменів ПАР, 7 членів екіпажа танкера Asphalt Venture, відпущеного піратами з половиною екіпажа, 6 чоловік екіпажа суховантажу Leopard, 4 чоловік екіпажа танкера Geminin, громадян Південної Кореї. У полоні перебувають 6 громадян України (танкер Enrico Levoli) і 15 громадян Грузії (танкер Oilb G).

«2011-й рік став дійсно поворотним в історії сомалійського піратства, втім не в тому сенсі, в якому обіцяли міжнародні морські організації на чолі з IMO, ООН, політики і військові. Головним і найважливішим підсумком 2011-го стало різке, обвальне падіння кількості захоплень суден, починаючи з весни», - зазначається в повідомленні.

Головний прогноз на найближче майбутнє у зв'язку з тенденціями 2011 року полягає в зростанні ризику захоплення для суден, які прямуватимуть небезпечними водами без озброєної охорони.