З найбільшого у Греції музею викрали дві картини

Невідомі викрали в понеділок дві картини з найбільшого грецького музею образотворчого мистецтва - Національної галереї в Афінах, повідомила поліція.

Як передає РІА новини, близько п`ятої ранку за місцевим часом спрацювала сигналізація музею. Охоронець побачив чоловіка, який тікав з будівлі. Він оглянув експозицію і виявив відсутність двох картин.

Поліція веде розслідування інциденту.

Які картини були викрадені, поки не повідомляється. Основу експозиції Національної галереї складають картини грецьких художників 19 і 20 століття, щойно там завершилася виставка робіт, у тому числі знаменитих європейських художників Рембрандта і Дюрера.