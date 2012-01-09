Rolls-Royce оголосив про рекорд продажів у 2011 році

Британська компанія автомобілів класу люкс Rolls-Royce оголосила про рекорд продажів в 2011 році, поставлений за всю історію існування компанії з 1906 року.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на Rolls-Royce.

Загалом, протягом 2011 року Rolls-Royce продав 3538 автомобілів, що на 31% більше, ніж в 2010 році.

При цьому, продажі на азіатському ринку зросли на 47% порівняно з попереднім роком, продажі на британському ринку – на 30%, на ринку Північної Америки – на 17%.

Попередній рекорд продажів компанії було досягнуто лише в 1978 році.

В 2011 році найбільшою популярністю користувалася модель Ghost, ціна якої в базовій комплектації становить близько 205 тис. євро.