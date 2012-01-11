В США будуть чинними закони шаріату
Американський суд дав згоду
ОкружнийапеляційнийсудДенвера, столиціштатуКолорадо, підтвердив рішенняФедеральногосудуштату, яке скасовуєприйнятів 2010році в сусіднійОклахоміпоправкидозакону,якийвводив заборонунадіюмусульманськогоправа,повідомляєБі-бі-сі.
Зпозовноюзаявоюдо судуКолорадозвернувся одинз мусульман, що живев Оклахома-Сіті.
Позивачстверджував,що заборонаназаконишаріатупорушує йогогарантованеконституцієюправона справедливий інеупереджений розглядсправи.
Одностайнимрішеннямсуддівизнали цейаргументпереконливим.
"Якщовиконання волівиборців -вінтересахгромадськості,то підтримкаконституційнихправгромадянстановить щебільшийінтерес",- йдетьсяврішенніапеляційногосуду,який зайняв37 сторінокдрукованоготексту.
Рада замерикано-ісламських відносин у Вашингтоні привітала рішеннясудуОклахоми,назвавшийого "торжествомКонституції іправавсіх американцівнавільне віросповідання".