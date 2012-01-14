У Середземному морі йде на дно круїзний лайнер: вже є жертви

Шестеро людей загинули внаслідок катастрофи в Середземному морі італійського круїзного лайнера Costa Concordia.

Такі дані наводять італійські ЗМІ, посилаючись на учасників рятувальної операції, повідомляє радіо «Свобода».

Судно, яке вийшло в п`ятницю з порту Чівітавекк’я, сіло на мілину біля узбережжя Тоскани. На його борту перебувало більш як 3200 пасажирів і близько тисячі членів екіпажу. Судно одержало пробоїну, почалося протікання. Крім того, почав розвиватися небезпечний крен.

Було прийнято рішення евакуювати людей на острів Джіліо, що розташований неподалік, але гладко провести рятувальну операцію не вдалося. За повідомленнями очевидців, деякі люди у відчаї стрибали в холодну воду.

Рятувальна операція триває. Більшість людей евакуйована і тимчасово розміщена на острові Джіліо.