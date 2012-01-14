Тайвань очолить прихильник зближення з Китаєм

Закінчується підрахунок голосів

ЧиннийпрезидентТайванюМаІнцзюоголосивпро свою перемогунапрезидентськихвиборах,повідомляєBBC News.



Післяобробки 80відсотківбюлетенівМалідируєз 51,5відсоткаголосів.Його головнийсуперник, головаопозиційноїДемократичноїпрогресивноїпартіїЦайІнвень, набирає45,7відсотка.Затретього учасникавиборівпроголосуваломенше трьохвідсотківвиборців.



МаІнцзю, головапартії "Гоміньдан", прийшовдо владив 2008році.Навиборах 2004 рокуДППздобулаперемогуз перевагоюв меншніж 30тисяч голосів.



Якочікується, від результатувиборів залежатимедолявідносинТайваню зКитаєм, зазначаєЛента.ру.За часправлінняМаІнцзюТайбейта Пекінзначнозблизилися.Зокрема, буловідкриторегулярне повітряне сполучення,крімтогокраїнипідписали низкуторговихугод.



Тим часом, опозиціявбачаєу зближеннізагрозусамостійностіТайванюі побоюється,що політикаМаІнцзюпризведедо приєднанняреспубліки доКНР.

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