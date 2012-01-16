Європейцям дошкулили американські рейтинги

Міністр закордонних справ Німеччини Гвідо Вестервелле висловив точку зору, згідно з якою Європа повинна створити свої незалежні рейтингові агентства замість того, щоб покладатися на американські, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.



"Важливо, щоб і в Європі ми створили незалежні, європейські рейтингові агентства, тому що ми бачили, яка може виникнути ситуація: ринок ще не встиг трохи розслабитися, як відразу через нові рейтинги від агентств на ринках знову починається напруженість. Я хотів би, щоб ми підтримали це питання на європейському рівні ", - сказав Вестервелле.



"Дуже важливо дати можливість угодами та договорами, укладеними в єврозоні, реалістичний шанс виправдати себе... Єдиний реалістичний спосіб зробити це - повернути довіру ринків", - додав він.



Нині є три провідних рейтингових агентства: Standard & Poor's, Moody's і Fitch. Всі три приватні корпорації зі штаб-квартирами в США, при цьому рейтинги S & P і Moody's є де-факто обов'язковими для великих емітентів боргу.



Європейські політики висловили невдоволення діями міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's після заяви S & P про перегляд кредитного рейтингу цілого ряду країн єврозони.



Федеральний канцлер Австрії Вернер Файман на своїй сторінці в Facebook повідомив, що рішення S & P про зниження рейтингу центральноєвропейської держави говорить про те, що "Австрії пора стати більш незалежною від фінансових ринків".



Президент Кіпру Дімітріс Хрістофіас назвав зниження рейтингу країни на два ступені "неприйнятним", зазначивши, що рейтинг був знижений "саме тоді, коли економіка Кіпру почала виходити з кризи".



У свою чергу прес-секретар S & P Мартін Уїнн спростував думку, що рішення S & P про зниження рейтингів країн ЄС можуть бути політичними, посилаючись при цьому на світову репутацію агентства і його рейтингів.