Fitch пояснює, чому знизив прогноз для Росії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило з «позитивного» на «стабільний» прогноз щодо довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) Російської Федерації в іноземній і національній валюті і підтвердило ці рейтинги на рівні «BBB». Агентство також підтвердило короткостроковий РДЕ Росії «F3» і рейтинг країнової стелі «BBB+».

Про це УНІАН повідомили у Fitch.

«З тієї миті, як Fitch останній раз підтвердило рейтинг Росії у вересні 2011 р., підвищилася політична невизначеність у країні, і погіршився глобальний економічний прогноз. Ймовірність підвищення рейтингів скоротилася, і «стабільний» прогноз краще відображає існуючий баланс ризиків», – сказав директор в аналітичній групі Fitch щодо суверенних емітентів Чарльз СЕВІЛЬ.

Наголошується, що політичний ризик, який знаходить відображення у слабких індикаторах якості управління, являє собою існуючий вже тривалий час негативний рейтинговий чинник порівняно з більшістю інших країн з рейтингами «BBB», а події нещодавнього часу виявили обмеження і ризики, пов`язані з політичною моделлю Росії.

На думку Fitch, чинний прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, як і раніше, має найбільш вірогідні шанси на перемогу на президентських виборах 4 березня. Водночас не зрозуміло, як керівництво країни відповість на несподівану хвилю протестів, викликану виборами до Держдуми 4 грудня, і на більш загальні зміни розстановки політичних сил. Кількість голосів, які виборці віддали правлячій партії «Єдина Росія», значно скоротилася, і демонстранти протестували проти фальсифікації на виборах. У період перед президентськими виборами очікується продовження протестів. У довгостроковій перспективі демократичні зміни, що забезпечують вищу якість управління, можуть позитивно вплинути на рейтинги Росії, проте в короткостроковій перспективі невизначеність підвищилася.

На думку агентства, політична невизначеність збільшує ризик втечі капіталу, що може чинити більший тиск на резерви Центрального банку Російської Федерації (ЦБ РФ) і на рубль. Чистий відплив капіталу з приватного сектору досяг 84 млрд. дол. у 2011 р., що є підвищенням порівняно з 34 млрд. дол. у 2010 р., проте істотно нижче за відплив у 134 млрд. дол. у 2008 р. Прискорення відпливу капіталу в 4-му кварталі 2011 р., ймовірно, значною мірою було обумовлене глобальним небажанням інвесторів приймати ризики. Міжнародні резерви знизилися до 500 млрд. дол. на кінець 2011 р. порівняно з 545 млрд. дол. на кінець серпня 2011 р., хоча залишаються значними. Ослаблення рубля щодо долара США за останні чотири місяці 2011 р. становило 11%.

Повідомляється, що уряд в ситуації тиску з боку населення може бути у меншій мірі готовим здійснювати коригування податково-бюджетної політики, щоб скоротити дефіцит ненафтового бюджету до докризового цільового орієнтиру в 4,7% ВВП.