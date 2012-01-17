ОБСЄ і США не визнали вибори в Казахстані

ОБСЄ визнала, що парламентські вибори в Казахстані не відповідали міжнародним демократичним стандартам. Про це йдеться в прес-релізі ОБСЄ на сайті організації.



Спостерігачі від ОБСЄ, які були присутні на виборах, відзначили, що процес голосування був добре організований, але при підрахунку голосів були допущені численні порушення. Крім того, за даними організації, влада несправедливо не допустила до участі у виборах кілька партій, а деякі кандидати були незаконно викреслені з реєстраційних списків.



Крім того, в організації зазначили, що законодавство Казахстану не сприяє чесним і відкритим виборам і накладає обмеження на свободу зборів і свободу слова. "Якщо влада Казахстану справді хоче, як стверджує, збільшення кількості парламентських партій, то мала залучити до участі в цих виборах більше справжніх опозиційних партій", - цитує главу місії Лента.ру.



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Сполучені Штати погодилися з оцінкою парламентських виборів в Казахстані, винесеною європейськими спостерігачами. Як говориться в поширеній у понеділок заяві Держдепартаменту, виборищо відбулися 15 січня, "не відповідали міжнародним стандартам".



Держдепартамент закликав уряд Казахстану забезпечити умови для створення в країні справжнього політичного плюралізму.



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Опозиційна Загальнонаціональна соціал-демократична партія, проведе сьогодні несанкціонований мітинг на центральній площі Алма-Ати. Влада міста дала дозвіл на проведення акції в іншому місці, однак активісти вирішили наполягти на своєму. У проведенні мітингів в інших містах країни соціал-демократам було відмовлено. Партія заявила про початок кампанії з оприлюднення імен усіх відомих їй фальсифікаторів.