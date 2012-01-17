Європарламент отримав нового президента

Голову групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Мартіна ШУЛЬЦА (Німеччина) обрано президентом Європарламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього голосування у Страсбурзі він отримав перемогу у першому раунді.

За М.ШУЛЬЦА проголосували 387 депутатів з 670-ти, що взяли участь у голосуванні.

Інші два претенденти на посаду Президента ліберал Діана УЕЛЛІС та консерватор Нірж ДЕВА (обидва – Великобританія) набрали відповідно 141 та 142 голоси.

М.ШУЛЬЦ замінить на посаді Президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА, який очолював Європарламент з 14 липня 2009 року.