Швеція не пускає Росію в СОТ

Швеція знайшла причини не пускати Росію в Світову організацію торгівлі і має намір направити свої заперечення в Єврокомісію. У листі, який буде направлено міністром торгівлі Швеції Свеном Толгфорсом комісарові ЄС по торгівлі Пітеру Мандельсону, згадується, зокрема, про невідповідність розмірів встановлених Росією експортних мит на пиломатеріали і целюлозу раніше прийнятим зобов`язанням, повідомляє ФОРУМ.мск.

"З погляду Швеції, це питання повинне бути вирішене до того, як ми повноцінно зможемо прийняти Росію у СОТ", - заявили представники властей скандинавського королівства, відзначивши, що Швеція хотіла б бачити Росію у СОТ.

Нагадаємо, що поки у Росії були проблеми лише з однією країною, з якою необхідно завершити переговори. Грузія свого часу погодилася на вступ РФ у СОТ, проте потім відкликала свій підпис, пояснивши свою позицію тим, що Москва не виконує узяті на себе зобов`язання. Зокрема, йдеться про функціонування митних пунктів на кордоні між двома країнами.

Рупор.инфо