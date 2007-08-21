Газогін через дно Балтійського моря приберуть з району затонулих боєприпасів

Компанія Nord Stream, оператор однойменного газопроводу (колишнього Північно-Європейського), що проходить через дно Балтійського моря, вирішила подовжити трубу на вісім кілометрів. У результаті новий маршрут пройде не південніше данського острова Борнхольм, а північніше.

Острів Борнхольм має площу в 588 кв.км і розташований у південно-західній частині Балтійського моря. Був окупований німцями 1940 року і звільнений радянськими військами в травні 1945 року. На південь від острова лежать поховання боєприпасів часів Другої світової війни. Новий маршрут буде далі від них і мінімізує екологічні ризики.

У липні 2007 року країни Прибалтики і Польща попросили Єврокомісію підтримати проект прокладки Nord Stream через суходіл. Наприкінці червня в Естонії, зокрема, заявляли, що нинішній маршрут стане причиною додаткових ризиків для безпеки республіки.

Nord Stream - спільний проект російського "Газпрому", а також німецьких компаній E.ON і BASF, розпочатий наприкінці 2005 року. Перша нитка газогону почне діяти 2010 року. Сухопутна частина Nord Stream коштуватиме приблизно 6, а підводна - 4,5 мільярда доларів.

Лента.ру