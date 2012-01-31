У Перу стався землетрус: людей дістають з-під уламків

У Перу стався землетрус магнітудою 6,2.

Як передає ИТАР-ТАСС, за останніми даними, оприлюдненими міністром оборони Перу Луїс Альберто ОТАРОЛА, з-під уламків будівель вилучено 150 осіб з різними пораненнями. Повністю або частково зруйновані 732 житлових будинки, торгові центри і громадських приміщення.

Рятувальні служби продовжують пошуки потерпілих. Прем`єр-міністр Перу Оскар Вальдес висловив солідарність з пораненими і заявив, що Перуанська "держава завжди оперативно реагує на подібні надзвичайні випадки".