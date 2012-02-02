США тимчасово пробачили Узбекистанові порушення прав людини
01:43, 02 лютого 2012Світ
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Пояснює Держдепартамент
СполученіШтатитимчасовознялизаборону на постачаннявійськового обладнаннявУзбекистан- з огояду на необхідністьтісноїспівпраці з цієюкраїноюз метою постачаньміжнароднимсилам вАфганістані,повідомляєРадіоСвобода.
ЗасловамипредставникаДерждепартаментуВікторіїНуланд,заборона, введенав 2003році у зв'язкуз порушеннямиправлюдинивУзбекистані, булазнята18 січня.Нуландпояснила,що не йдетьсяпро постачаннявУзбекистанзброї табоєприпасів.СполученіШтатипостачатимутьвкраїну, зокрема, приладинічногобачення інавігаційнісистемизадлясприяннябільшій безпецішляхівдоставкивантажівдо Афганістану.
Очікується, що забороназновунабуде чинності у вересні2013 року -зарік допризначеноговиведеннясилНАТОз Афганістану.
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