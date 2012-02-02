США тимчасово пробачили Узбекистанові порушення прав людини

СполученіШтатитимчасовознялизаборону на постачаннявійськового обладнаннявУзбекистан- з огояду на необхідністьтісноїспівпраці з цієюкраїноюз метою постачаньміжнароднимсилам вАфганістані,повідомляєРадіоСвобода.



ЗасловамипредставникаДерждепартаментуВікторіїНуланд,заборона, введенав 2003році у зв'язкуз порушеннямиправлюдинивУзбекистані, булазнята18 січня.Нуландпояснила,що не йдетьсяпро постачаннявУзбекистанзброї табоєприпасів.СполученіШтатипостачатимутьвкраїну, зокрема, приладинічногобачення інавігаційнісистемизадлясприяннябільшій безпецішляхівдоставкивантажівдо Афганістану.



Очікується, що забороназновунабуде чинності у вересні2013 року -зарік допризначеноговиведеннясилНАТОз Афганістану.