Янукович відправив військових на Кіпр

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ направив додатковий миротворчий персонал для участі України у Силах Організації Об'єднаних Націй з підтримання миру на Кіпрі.

Про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому на його офіційному сайті.

Президент прийняв це рішення, враховуючи зобов'язання України як держави-члена ООН, беручи до уваги низку резолюцій Ради Безпеки ООН, та те, що участь України у Силах ООН з підтримання миру на Кіпрі відповідає національним інтересам України та сприяє підтриманню міжнародного миру і безпеки, а також на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до Закону України «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях».

Так, відповідно до указу, направлено 2 військовослужбовців Збройних сил України. Таким чином, миротворчий персонал для участі України у Силах ООН з підтримання миру на Кіпрі збільшено до 12 осіб.