У Каїрі поліція розганяє демонстрантів сльозогінним газом

У столиці Єгипту Каїрі поліція застосувала сльозогінний газ для розгону учасників маршу протесту проти бездіяльності поліції під час заворушень в Порт-Саїді, де 1 лютого в зіткненнях між футбольними вболівальниками загинули 74 особи, більше тисячі були поранені.

Як передає радіо «Свобода», маніфестанти кидали в поліцейських камінням і вигукували гасла проти правлячої в країні Вищої військової ради.

Раніше сьогодні на екстреному засіданні парламенту прем`єр-міністр Камаль аль-ГАНЗУРІ повідомив, що в рамках розслідування викликано на допити все керівництво національної футбольної асоціації. За словами прем`єра, будуть допитані і всі 52 затриманих, в тому числі відправлений у відставку і заарештований губернатор Порт-Саїда, а також тимчасово відсторонений від посади начальник міської служби безпеки.

У відповідь законодавці зажадали відставки міністра внутрішніх справ.

На невизначений час відкладено всі матчі футбольної прем`єр-ліги.

В країні оголошено триденний траур.