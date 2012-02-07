Уряд Греції погодився скоротити ще 15 тисяч робочих місць

03:39, 07 лютого 2012
Світ
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На кону 130 мільярдів або дефолт

УрядГреціїпогодився звимогоюміжнароднихкредиторів- скоротитицього рокувдержсекторі15 тисячробочихмісць,передаєРадіоСвобода.

Якповідомиввпонеділокувечеріпрем'єр-міністрГреціїЛукасПападімос, переговори зпредставникамиЄвросоюзута Міжнародноговалютногофондуйдутьнепростоі ще ненаблизилисядо завершення.Їхтема- умовинаданняАфінамновогопакетуфінансовоїдопомоги ЄСіМВФнасумув 130мільярдів доларів.

КанцлерНімеччиниАнгелаМеркельіпрезидентФранціїНіколяСаркозівпонеділокзновузакликалиГреціюякомогашвидше прийнятиумовикредиторів.

У випадку,якщо Греція, що потрапилавгострийборгову кризу, неотримаєдопомогидосерединиберезня,їй можезагрожуватидефолт,що вкрайнегативнопозначитьсянастанісправуєврозоні.

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