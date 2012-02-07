Грузинський парламент обговорить визнання геноциду інгушів

Парламент Грузії розгляне питання про те, чи слід визнати депортацію інгушів 1944 року - насильницьке переселення з території РРФСР до Середньої Азії - геноцидом. Про це повідомляє ІА «Новости-Грузия».

Обговорення призначено на кінець лютого, повідомив голова парламентського комітету з питань діаспори Нугзар ЦИКЛАУРІ в понеділок, 6 лютого.

Справа стосується насильницького переселення чеченців і інгушів 23 лютого 1944 року. Операція з депортації, яка отримала назву "Чечевиця", почала готуватися в жовтні-листопаді 1943 р. Спочатку планувалося переселення до Новосибірська й Омської області, в Алтайський і Красноярський краї. Але потім було вирішено переселити чеченців та інгушів до Казахстану й Киргизії.

Рішення депортувати чеченців та інгушів президія Верховної Ради СРСР мотивувала тим, що «в період Великої Вітчизняної війни, особливо під час дій німецько-фашистських військ на Кавказі, багато чеченців та інгушів зрадили Батьківщину, переходили на бік фашистських окупантів, вступали в ряди диверсантів і розвідників, які закидалися німцями в тил Червоної Армії, створювали за вказівкою німців озброєні банди для боротьби проти радянської влади, а також враховуючи, що багато чеченців та інгушів упродовж ряду років брали участь у збройних виступах проти радянської влади й протягом тривалого часу, будучи не зайняті чесною працею, здійснюють бандитські нальоти на колгоспи сусідніх областей, грабують і вбивають радянських людей».

Примусового переселення в лютому-березні 1944 року зазнали близько 500 тисяч осіб. При цьому в дорозі померли сотні людей. Наприкінці 1980-х років репресовані народи були реабілітовані декларацією Верховної ради СРСР. Згодом депортація чеченців та інгушів 1944 року отримала оцінку Європарламенту, який визнав ці події геноцидом.

Як передає Лента.ру в своєму блозі кореспондент грузинського телеканалу "ПіК" Звіад МЧЕДЛІШВІЛІ повідомив, що до Грузії було направлено звернення з проханням визнати події 1944 року геноцидом. Лист передав правозахисник Ібрагім ЛЬЯНОВ, який проживає в Брюсселі (він передав послання грузинському посольству, яке переправило лист до Тбілісі). При цьому стверджується, що звернення було підготовлене «істориками й громадськими діячами з Інгушетії». Журналіст наводить текст листа. Автори послання закликають «ініціювати процес із визнання Європарламентом депортації інгушського народу в 1944 році фактом геноциду». Вони вважають, що це стало б «проявом справжнього гуманізму та історичної справедливості».

Тим часом у парламенті Грузії сумніваються в тому, що прохання буде задоволено. «Я не хочу, щоб мій комітет став комітетом із розгляду питань про визнання геноциду. Обговорення почнеться, але це нелегке питання і я не впевнений, що результат буде позитивним», - заявив Н.ЦИКЛАУРІ.

Н.ЦИКЛАУРІ зазначив, що офіційне звернення від інгушів уже надійшло в комітет.

При цьому депутат сумнівається в тому, що парламент Грузії ухвалить позитивне рішення з цього питання.

«Я не хочу, щоб мій комітет став комітетом із розгляду питань про визнання геноциду. Обговорення почнеться, але це нелегке питання, і я не впевнений, що результат буде позитивним», - заявив Н.ЦИКЛАУРІ.

У середині травня 2011 року парламент Грузії визнав геноцидом дії російської влади по відношенню до черкесів у XIX столітті - в період із 1763 по 1864 роки (у період Кавказької війни).