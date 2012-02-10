Сомалійські ісламісти приєдалися до Аль-Каїди
02:04, 10 лютого 2012Світ
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"Аш-Шабааб" контролює центр країни
Сомалійськеісламістськеугруповання "Аль-Шабааб" приєдналосядо "Аль-Каїді", повідомиву відео,викладеномувінтернет,главаміжнародноїтерористичноїмережіАйманЗавахірі
Учервнібойовики "Аль-Шабааб"заприсяглисяу вірностіЗавахіріпіслятого, як вінбувназванийлідером "Аль-Каїди" післявбивстваУсамибенЛаденавПакистані.Алевідеозапис -перше офіційневизнанняповноцінногочленства "Аш-Шабаб"з боку "Аль-Каїди".
У Сомалівже близько20років немаєцентралізованогоуправління."Аш-Шабааб" наданиймоментконтролюєцентральнірайоникраїни.ІсламістизалишилистолицюкраїниМогадішов 2011році,але досічастоскоюютьвибухита напади.
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