Штаб Путіна готує 200-тисячний мітинг

Передвиборний штаб кандидата в Президенти Росії Володимира ПУТІНА має намір провести 200-тисячну ходу і мітинг на його підтримку 23 лютого в центрі Москви.

Про це УНІАН повідомили в передвиборному штабі В.ПУТІНА.

За словами заступника керівника штабу В.ПУТІНА Олексія АНІСІМОВА, відповідну заявку вже подано до мерії російської столиці.

Збір учасників заплановано на 11.00 на площі Тверської Застави. О 12.00 розпочнеться хода, яка, як передбачається, пройде Тверською вулицею до Манежної площі. О 13.00 розпочнеться півторагодинний мітинг на Манежній площі.

Як повідомив О.АНІСІМОВ, головним гаслом акції стане «Захистимо свою Вітчизну».

«Оскільки мітинг на підтримку В.ПУТІНА, ми, звичайно, проситимемо взяти у ньому участь нашого кандидата, але це рішення він ухвалить особисто», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого в Москві пройшов «антипомаранчевий» мітинг прихильників В.ПУТІНА. Мітинг, за даними поліції, відвідали 138 тис. людей. Крім того, цього дня пройшли численна хода і мітинг «За чесні вибори» проти обрання В.ПУТІНА Президентом РФ на новий термін.

Організаторам опозиційного мітингу влади Москви відмовили провести мітинг на Манежній площі 4 лютого. Опозиційна хода пройшла по вул. Велика Якиманка і закінчилася на Болотній площі.