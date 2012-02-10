Новий скандал у Пентагоні

Морські піхотинці США сфотографувалися на тлі прапора з нацистським символом СС. Військових, які це зробили, з підрозділу, де вони служили, звільнили. Але правозахисники вимагають суворішого покарання.

Скандал викликав загін снайперів-розвідників з морської піхоти, які служили в Афганістані. На фото 10 чоловік сидять або стоять перед прапором США, під яким полотнище зі здвоєними рунами «зіг». Символікою підрозділів фашистських військ СС. Фотографію було зроблено близько півтора роки тому в афганській провінції Гільменд і недавно опубліковано в інтернет-блозі одного з морпіхів. Після чого вона викликала великий скандал. Американське командування запевняє: військові, яких уже покарали, не мали на увазі нацистський символ. Букви на прапорі всього лише скорочення від двох слів scout sniper, тобто розвідник-снайпер. Але подібні абревіатури категорично недопустимі, визнають військові. Правозахисники вимагають вжити суворіших заходів. Багато морських піхотинців обурені й ображені фотографією, повідомляє ІТАР-ТАРС. Це вже не перший скандал за останній час з американськими морпіхами. Так кілька тижнів тому бурю обурення викликав відеозапис в Інтернеті, на якому декілька військових США справляли нужду на тіла убитих талібів. Інцидент зараз розслідують.

Эхо Москвы