Прем'єр Греції: ми на межі краху

Прем'єр-міністр Греції Лукас Пападімос в телезверненні в суботу закликав співгромадян підтримати кредитну угоду з ЄС, повідомляє РІА "Новости".



За його словами, ухвалення угоди, заплановане на неділю в парламенті країни, дозволить Греції отримати 130-мільярдний фінансування ЄС та МВФ і списати до 100 мільярдів боргу перед приватними кредиторами, інакше країну чекає банкрутство.



"Ми за один крок від нульової позначки", - сказав Пападімос.



За його словами, новій економічній програмі немає альтернативи.



"Економічна програма, внесена в парламент, і фінансова підтримка, яка буде її супроводжувати, є необхідними передумовами, щоб врятувати найбільш важливі завоювання останніх десятиліть і забезпечити Греції місце серед розвинених країн Європи і в єврозоні. Це абсолютно необхідно, щоб забезпечити наші національні інтереси", - сказав Пападімос.



Прем'єр заявив, що дефолт за 360-мільярдним боргом стане для Греції справжньою катастрофою.



"Деякі кажуть: банкрутство краще, ніж така економічна програма, яка включає болючі заходи. Ті, хто стверджує щось таке, глибоко помиляються або займаються небезпечною демагогією. Неконтрольоване банкрутство вкинуло б нашу країну в катастрофічну ситуацію, створило б умови для неконтрольованого економічного хаосу і соціального вибуху ", - сказав Пападімос.



Прем'єр в похмурих тонах змалював ситуацію, яка може скластися в країні після дефолту. Зокрема, за його словами, держава не зможе платити зарплати і пенсії, забезпечувати роботу лікарень та шкіл. "Ми, як і раніше, маємо первинний дефіцит понад 5 мільярдів євро. Таким чином, доходів держави недостатньо, щоб покрити витрати, навіть якщо б ми припинили обслуговувати борг", - пояснив прем'єр.



Можливий дефолт позбавить греків доступу до імпорту, включаючи ліки та паливо, продовжив Пападімос. Державний і приватний сектор втратять доступ до запозичень, відсутність ліквідності призведе до масового банкрутства підприємств і, як наслідок, до зростання безробіття, яке вже перевищило 20%. Рівень життя різко впаде, а економіка країни опиниться в періоді тривалої рецесії, яка буде супроводжуватися бідністю і безробіттям, сказав Пападімос. Як наслідок, Греції рано чи пізно довелося б вийти з єврозони, уточнив він.



"Ціна, яку має для суспільства ця економічна програма, є малою порівняно з економічною та соціальною катастрофою, яка б запала, якщо ми її не приймемо", - уклав Пападімос.



Як очікується, кредитну угоду буде розглянуто і прийнято в парламенті країни в ніч на понеділок.